Абитуриентам установлены коэффициенты учета результатов ВНО для поступления в вузы - Гриневич

Абитуриентам установлены региональный, отраслевой и сельский коэффициенты учета результатов внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступления в высшие учебные заведения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Читайте такжеНовый минимальный уровень для сдачи ВНО и 17 тысяч "провалов": стали известны первые результаты экзаменовПо ее словам, региональный коэффициент ориентирован на то, чтобы создать лучшие возможности для абитуриентов, выбравших ВУЗ в регионах. Он составляет 1,0 для Киева, 1,01 - для Днепра, Львова, Одессы, Харькова, 1,03 - для Донецкой и Луганской областей и перемещенных вузов, 1,02 - на всей остальной территории Украины.

«Таким образом, мы мотивируем наших абитуриентов, чтобы они взвесили, стоит ли обязательно ехать в Киев, можно все-таки учиться ближе к месту жительства, потому что среди региональных университетов у нас тоже есть хорошие», - сказала министр.

Отраслевой коэффициент, составляет 1,03, по словам Гриневич, призванный мотивировать абитуриентов на подачу заявлений по приоритетным инженерными и естественным специальностям.

Сельский коэффициент - 1,02 - касаться абитуриентов, которые получили полное общее среднее образование в учебных заведениях в сельских населенных пунктах в год поступления.

«Сельский коэффициент должен способствовать и поддержать детей из сельской местности. Для этого они должны не просто заканчивать сельскую школу, но и проживать в сельской местности. Мы понимаем, что сегодня, к сожалению, мы не можем создать равного доступа к качественному образованию в селе и городе. Мы работаем над этим очень серьезно, но на данный момент считаем, что нужно сельскую молодежь поддержать, и коэффициент там составляет 1,02», - сказала она.