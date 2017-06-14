Абитуриенты все реже регистрируются на ВНО по физике

Сегодня проходит внешнее независимое оценивание (ВНО) по физике, отмечается на официальном сайте Центра независимой качества образования. В этом году на ВНО по физике зарегистрировалось всего 12% абитуриентов. Это один из самых низких показателей, на последнем месте ВНО по испанскому языку.

Читайте такжеДинамика регистрации на ВНО: самые популярные предметы за 10 лет (инфографика) С каждым годом количество участников тестирования по физике сокращается. Такую тенденцию уже почувствовали в педагогических вузах - недобор на физмат даже на бюджетные места.

Учиться на педагога физики в Украину больше всего едут из Узбекистана и Туркменистана, говорит первый проректор Сумского государственного педагогического университета Любовь Пшеничная. "В нашем вузе обучаются студенты из 11 государств. На физмате поровну иностранных и украинских студентов", - говорит она.

В Минобразования не первый год придумывают, как поощрить идти на физмат. Даже на 300 грн повысили стипендию, но желаемого результата все равно нет. Теперь думают заставить выпускников физмата отрабатывать в школе три года.