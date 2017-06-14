Абитуриенты все реже регистрируются на ВНО по физике
Физмат стремительно теряет популярность среди современных абитуриентов.
Сегодня проходит внешнее независимое оценивание (ВНО) по физике, отмечается на официальном сайте Центра независимой качества образования. В этом году на ВНО по физике зарегистрировалось всего 12% абитуриентов. Это один из самых низких показателей, на последнем месте ВНО по испанскому языку.
Читайте такжеДинамика регистрации на ВНО: самые популярные предметы за 10 лет (инфографика) С каждым годом количество участников тестирования по физике сокращается. Такую тенденцию уже почувствовали в педагогических вузах - недобор на физмат даже на бюджетные места.
Учиться на педагога физики в Украину больше всего едут из Узбекистана и Туркменистана, говорит первый проректор Сумского государственного педагогического университета Любовь Пшеничная. "В нашем вузе обучаются студенты из 11 государств. На физмате поровну иностранных и украинских студентов", - говорит она.
В Минобразования не первый год придумывают, как поощрить идти на физмат. Даже на 300 грн повысили стипендию, но желаемого результата все равно нет. Теперь думают заставить выпускников физмата отрабатывать в школе три года.