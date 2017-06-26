Почти 60% украинцев не поддерживают блокирование российских сайтов – опрос

45% опрошенных украинцев поддерживают запрет "георгиевской" ленточки в стране, в то же время почти 60% не поддерживают запрет российских сайтов.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах исследования социологической группы "Рейтинг".

Так, почти 40% опрошенных украинцев не поддерживают запрет "георгиевской" ленточки в Украине, 17% - не определились. Больше всего поддерживают запрет на западе, люди молодого и среднего возраста, избиратели "Свободы".

"Почти 60% не поддерживают запрет российских сайтов в Украине, в частности, "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс". Четверть - поддерживают, 20% - не определились. Больше всего поддерживают запрет на западе, люди с высоким уровнем образования, избиратели "Свободы", " БПП "Солидарность" и "Гражданской позиции", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что 65% пользуются Интернетом минимум раз в неделю, 32% - не пользуются вообще. Чаще всего им пользуется молодежь, избиратели "Самопомочи", "Оппозиционного блока", "БПП "Солидарность" и "Гражданской позиции".

В то же время, 48% опрошенных пользуются сетью "Facebook", 44% - "ВКонтакте", 43% - "Одноклассники", 12% - "Іnstagram", 8% - "Twitter", 8% - другой, 16% - не пользуются соцсетями. Жители запада чаще пользуются "Facebook", южане - "ВКонтакте" и "Одноклассники". 3% - не имеют мнения по этому поводу.

Исследование было проведено 22-31 мая по заказу журнала "Фокус". Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,8%.