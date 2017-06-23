В районе АТО задержали информаторку террористов – жену боевика "ДНР"

Информатора террористической организации «ДНР» задержала Служба безопасности Украины в Константиновке Донецкой области.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, соучастница боевиков в течение длительного времени собирала данные о расположении позиций, перемещении личного состава и военной техники сил антитеррористической операции.

Установлено, что полученные данные задержанная передавала своему мужу - предводителю разведподразделений одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Он присоединился к террористам в июне 2014 года. Участвовал в боевых столкновениях с силами АТО, в частности в районе Донецкого аэропорта.

Читайте такжеЗа месяц из "ДНР" в Россию вывезли более 76 тысяч тонн угля – ИС

Злоумышленница проживала в подконтрольной Украине Константиновке и работала в медицинском учреждении.

Во время обысков по месту жительства информатора оперативники спецслужбы изъяли планшетный компьютер, флэш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами передачи информации представителям так называемой «ДНР».

Задержанная уведомлена о подозрении по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.