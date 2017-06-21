Хуг о нападении на наблюдателей ОБСЕ: главари "ДНР" не способны контролировать своих боевиков

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг связал нападение боевика на патрули наблюдателей СММ в Ясиноватой с неспособностью главарей террористической организации «ДНР» контролировать свои вооруженные группировки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг заявил сегодня на брифинге во временно оккупированном Донецке.

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Он напомнил об инциденте, который произошел 20 июня, когда вооруженный боевик «ДНР» на железнодорожной станции в оккупированной Ясиноватой пытался напасть на наблюдателей СММ ОБСЕ, которые находились в автомобилях.

"Абсолютно неприемлемым является тот факт, что так называемая «ДНР» не способна осуществлять контроль в этом районе или не желает контролировать своих людей", - заявил Хуг.

При этом Хуг подчеркнул, что "они безоговорочно поставили подпись, чтобы дать возможность этой миссии работать в безопасности на этой территории".

"И мы призывали и будем продолжать призывать тех, кто осуществляет фактический контроль, принять меры, чтобы те, кто совершил это агрессивный акт, были привлечены к ответственности", - подчеркнул Хуг.

Вместе с тем он отметил, что миссия хотела бы увидеть практические меры, которые бы продемонстрировали желание главарей боевиков "серьезно относиться к своим обязательствам (по выполнению Минских соглашений - УНИАН)".

Как сообщал УНИАН 20 июня вооруженный боевик «ДНР» в оккупированной Ясиноватой пытался напасть на наблюдателей СММ ОБСЕ, которые находились в автомобилях. Когда одна из машин поехала, вооруженный мужчина стрелял в воздух, а также по автомобилю, но не попал.

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Хуг заявил, что наблюдатели миссии в результате инцидента не пострадали, однако находятся в шоковом состоянии.

Как известно, Россия осуществляет полный контроль над созданными ею псевдообразованиями «ДНР» и «ЛНР» в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, она постоянно поставляет на оккупированные украинские территории различные виды вооружения, боеприпасы, горючее, финансы и предоставляет другую поддержку. Также власти РФ отправляют на Донбасс наемников из числа граждан РФ и кадровых военных российской армии.

В США и Европейском Союзе неоднократно призывали Россию использовать свое значительное влияние на боевиков для прекращения огня на Донбассе и для выполнения Минских соглашений.