С начала года из Буковины выдворили 66 незаконных мигрантов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью Управления МВД в Черновицкой области, в течение двух месяцев этого года к административной ответственности за нарушение законодательства Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства к административной ответственности в Черновицкой области было привлечено 430 человек. В частности, 294 человека - за нарушение правил пребывания в Украине.

15 местным должностным лицам пришлось отвечать за нарушение порядка трудоустройства иностранцев, 87 граждан Украины привлекли к ответственности за непринятие мер по обеспечению своевременной регистрации иностранцев, 21 - за нарушение порядка предоставления иностранцам жилья, 13 - за нарушение порядка предоставления иностранцам транспортных услуг.

В то же время, иностранцы подали 52 заявления, в том числе 47 - об обретении гражданства по территориальному происхождению, 2 - по рождению, 2 - в связи с гражданством родителей, 1 - о получении гражданства.