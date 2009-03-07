"Украинские червонцы" - способ вернуть доверие к банкам?

Чеканка "украинских червонцев" из собственных золотовалютных ресурсов Национального банка Украины могла бы вернуть доверие к банковской системе, считает академик НАН Украины, директор Института экономики и прогнозирования Валерий ГЕЕЦ.

Такое мнение он высказал в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№8(736), 7 - 13 марта).

По мнению ученого, "украинские червонцы" следовало бы массово продать - как за валюту, накопившуюся у населения, так и за гривню, которую население массово сняло со своих счетов и которая давит на курс доллара.

"Объемы такой реализации могли бы в значительной степени стабилизировать ситуацию на денежном и валютном рынке Украины. К тому же Национальный банк мог бы выпустить гарантированные им под золотовалютные резервы ценные бумаги для продажи - как населению, так и резидентам - юридическим лицам", - считает В.ГЕЕЦ.