Нацбанк обещает каждую неделю продавать доллары людям

Национальный банк Украины планирует проводить валютные аукционы каждую неделю.

Об этом сказал первый заместитель председатель Национального банка Украины Валерий ШАПОВАЛОВ в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

«У нас есть все возможности для того, чтобы проводить такие аукционы еженедельно, и это будет действенным механизмом и обслуживать кредиты, и возвращать деньги в банки», - заявил В.ШАПОВАЛОВ.

Он отметил, что золотовалютные резервы Нацбанка на сегодняшний день составляют 26 млрд. долларов, что позволяет использовать эти средства для продажи на аукционах.

В.ШАПОВАЛОВ сообщил, что на трех уже состоявшихся валютных аукционах банкам было продано 132 млн. долларов, причем в первом аукционе участвовало 12 банков, во втором – 50, в третьем – 48.

«Люди смогут по курсу 7,82 обслуживать и гасить проценты по кредитам. Я думаю, что это станет действенным механизмом, который позволит, во-первых, уменьшить нагрузку на обменные пункты… А с другой стороны, это будет одним из первых шагов возвращения средств в банковскую систему», - сказал В.ШАПОВАЛОВ.

Он сообщил, что с 1 декабря отток средств из банковской системы Украины составил 90 млрд. грн., что составляет почти четверть всех ресурсов банковской системы Украины.