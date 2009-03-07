МВФ не стал рассматривать обращение Ющенко и Тимошенко

По данным «Зеркала недели», совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и главы Национального банка Украины к Международному валютному фонду было возвращено отправителям.

Источники «Зеркала» сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 миллиардов долларов, вернулось к отправителям без рассмотрения руководством фонда.

Причиной, по неподтвержденным данным, стало отсутствие предварительного согласования содержания письма с представителями МВФ.

Официального подтверждения газете пока получить не удалось. В киевском офисе Международного валютного фонда отказываются от комментариев, ответ на запрос в Вашингтон пока не получен.