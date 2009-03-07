Кабмин решил, как проще брать деньги с предпринимателей за границей

Кабинет Министров Украины ввел упрощенную систему государственной регистрации физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность за пределами Украины, а также упростил систему налогообложения иностранных доходов от этой деятельности.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, соответствующее постановление было принято на заседании правительства 5 марта.

Упрощенные системы действуют в отношении предпринимателей, которые работают за границей и не вовлекают в свою деятельность наемных работников и членов семьи, в том числе, по договорам гражданско-правового характера, и у которых доход за календарный год не превышает 500 тыс. грн.

Предусматривается предоставление заявления и отчета физическим лицом, которое осуществляет предпринимательскую деятельность за пределами Украины, не только в письменной форме, но и в электронной.

Ставка единого налога для этой категории лиц составляет 200 грн. При этом доходы за осуществление предпринимательской деятельность за пределами Украины, которые облагаются единым налогом, в сумме 500 тыс. грн., не включаются в совокупный облагаемый налогом доход по итогам отчетного года, а оплаченная сумма единого налога является окончательной и не включается в пересчет ее общих налоговых обязательств.

Документом предусмотрено предоставление отчетности раз в год.