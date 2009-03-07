Хорошковский: милиция ведет наружное наблюдение за сотрудниками СБУ

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что работники органов внутренних дел и налоговой милиции ведут наружное наблюдение за сотрудниками СБУ.

Об этом он сказал во время телепрограммы “Свобода на Интере”.

Он связывает наблюдение с проведением СБУ следственных действий по уголовному делу против должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины», проводимых в офисе компании.

«Наши сотрудники за собой видят наружку милиции, налоговой полиции. Я задаю вопрос: что это такое? Это означает, что силовые структуры начинают бороться между собой или уже разбежались по разным политическим квартирам и применяют силу, исходя из того, руководитель такого ведомства чем занимается», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Кроме того, В.ХОРОШКОВСКИЙ подчеркнул, что действия СБУ были направлены лишь на то, чтобы получить документы для следствия.

Он отметил, что на сегодняшний день СБУ удалось получить лишь некоторые таможенные декларации и неполный комплект газовых контрактов. «Мы не смогли ответить на два главных вопроса – как прошел переход права собственности (на газ) и как изменился режим транзита на режим импорта», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

При этом он обратился к правительству и НАК «Нафтогаз» с просьбой добровольно передать необходимые следствию документы для установления законности передачи в собственность НАК 11 млрд. кубометров газа, принадлежащего компании «РосУкрЭнерго».

В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что если документы будут переданы, то СБУ больше не предпримет ни одного «силового шага».

«Но также хочу заверить, что в СБУ всегда найдутся силы для того, чтобы добыть эти документы… и мы обязательно добьемся цели», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.