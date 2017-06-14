На Донбассе за прошедшие сутки погиб один украинский военный, еще семеро - ранены

В зоне АТО за прошедшие сутки подконтрольные России боевики не прекращали прибегать к вооруженным провокациям против сил ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки один украинский военный погиб. Еще семеро бойцов сил АТО получили ранения.

Особенно активно боевики применяли оружие против украинских защитников в темное время суток. Вчера, 13 июня, зафиксировано 52 факта нарушения оккупантами режима прекращения огня, из них 5 раз противник применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы. Кроме того, на протяжении минувших суток вражеские артиллерийские снаряды трижды попадали в жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

Приморскиое направление. На этом участке фронта вчера состоялось больше всего вооруженных провокаций со стороны боевиков - 22. Еще ночью оккупанты в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего были снова повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры.

На этом же направлении с утра противник из минометов калибра 120 мм обстреляли укрепления ВС Украины в районе Чермалика, а из 82-мм минометов бил вблизи Водяного. Также по нашим позициям в районе Талаковки, Лебединского, Гнутового, Березового и Павлополя захватчики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Были зафиксированы случаи применения противником зенитных установок, БМП и снайперов.

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Донецкое направление. К вечеру на этой части фронта противник использовал только пехотное вооружение, из которого бил по опорным пунктам сил АТО в районе Песков, Авдеевки и Невельского. С наступлением темноты российско-террористические бандформирования значительно активизировались, особенно в пригороде Авдеевки и на Светлодарской дуге. К завершению суток кремлевские наемники совершили несколько плотных обстрелов оборонительных укреплений ВС Украины в районе Авдеевки, Каменки и Луганского из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Во время этих обстрелов боевики вновь выпустили несколько мин по жилым кварталам Авдеевки.

Луганское направление. Здесь вчера утром боевики в очередной раз обстреляли наши оборонительные укрепления в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм. Позже пророссийские вооруженные банды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастья. Также враждебные обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачевого, где боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН ранее, командование вооруженных сил РФ на неопределенный срок запретило увольнять военнослужащих из числа граждан РФ, которые проходят службу в составе российско-террористических оккупационных войск на Донбассе.

«В отношении лиц, которые подали рапорты на досрочное освобождение и отказываются участвовать в боевых действиях, предполагается открытие уголовных дел и содержания под стражей сроком от 2 месяцев и более (на период проведения расследования)», - сообщают разведчики.