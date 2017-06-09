В Киеве открылась выставка карикатур о пути Украины к безвизу (фоторепортаж)
14:55, 09 июня 2017Общество
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Выставка разместилась в парке имени Тараса Шевченко.
В Киеве открылась выставка карикатур о пути Украины к безвизу. Выставка разместилась в парке имени Тараса Шевченко.
Известные художники подготовили 18 рисунков, которые по-творчески, креативным способом информируют киевлян и гостей города об успешных шагах возвращения Украины в европейскую семью.
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Как известно, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. 22 мая документ был обнародован в Официальном журнале ЕС. Безвизовый режим для граждан Украины заработает с 11 июня.
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