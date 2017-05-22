ЕС пришлось нарушить правила, чтобы украинский безвиз заработал 11 июня - СМИ

Европейским структурам пришлось нарушить официально установлены правила публикации законодательных актов, чтобы выполнить обещание относительно даты старта безвизового режима. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как известно, в понедельник Официальный журнал ЕС опубликовал решение относительно отмены виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок.

Подготовка этой публикации столкнулась с проблемами.

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Дело в том, что Официальный журнал (ОЖ) ЕС – электронное издание, которое публикует все законодательные акты перед вступлением в силу, – не выходит по понедельникам. В правилах работы ОЖ указано, что он публикует законодательные акты "со вторника по субботу".

Однако в случае отсрочки публикации хотя бы на один день украинский безвиз не мог бы вступить в силу 11 июня – а именно эту дату было сообщено украинским партнерам. Через это для украинского решения сделали исключение, чтобы соблюсти политическое обещание.

Украинское решение является единственным, которое содержится во внеочередном выпуске ОЖ.

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Таким образом, в ночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и стран-членов Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.