Левые партии требовали моратория на повышение тарифов

27 февраля депутаты Черниговского горсовета сделали попытку ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и проезд в транспорте.

Как сообщает корреспондент УНИАН, инициировали рассмотрение этого вопроса на сессии депутаты от ПСПУ, КПУ и СПУ.

Требовали введения моратория на тарифы и участники акции протеста, что проходила под стенами Черниговского горсовета. Сторонники левых сил выступили под горсоветом с требованием защитить население города от обнищания и не повышать существующие тарифы.

В сессионном зале обсуждения были длительными. По мнению депутата от КПУ Елены КОЛЫЧЕВОЙ, вопрос о неповышении тарифов в течение года не является пиаром, а крайней необходимостью. Она считает, что все коммунальные предприятия имеют резервы, в случае использования которых можно не повышать стоимость услуг, в частности, в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. От отдельных депутатов также прозвучали предложения передать полномочие утверждать тарифы от исполкома горсовета к сессии.

Городской председатель Александр СОКОЛОВ призывал депутатов руководствоваться логикой, а не политической целесообразностью. Кроме того, он отметил, что такое решение может крайне негативно обозначиться на качестве услуг, которые предоставляются в Чернигове.

Во время голосования за основу решения оно не набрало достаточного количества голосов, а потому было снято из рассмотрения.