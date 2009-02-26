Торги на межбанке открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,9500/9,1500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2475/0,2550, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3870/11,6560.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,2730/1,2731 (среда - 1,2892/1,2893).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000 грн./долл.