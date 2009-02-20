Погода на субботу

Завтра в восточных областях Украины временами ожидается снег, на остальной территории местами небольшой снег и мокрый снег, днем на юге с дождем.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье в отдельных районах 25 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях до 12°, на побережье морей около 0°; днем 0-5° мороза, в южной части от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киеве и области в субботу ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 5-7°, днем 1-3° мороза, по области ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.