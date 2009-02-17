Днепропетровск отключен от теплоснабжения из-за долгов

Сегодня от теплоснабжения были отключены все заведения и жилые дома Днепропетровска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя, подача тепла осуществляется только в стационарные отделения больниц.

Главная причина отключения от теплоснабжения - слишком низкий уровень оплаты населением города за потребленную теплоэнергию (около 32%). Из-за этого предприятия теплокоммунэнерго, которые задолжали свыше 90 млн. грн. перед ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ, не имеют возможности закупить газ для текущего потребления.

Предприятия теплокоммунэнерго города обратилось ко всем жителям Днепропетровска с просьбой погасить задолженность за потребленное тепло, что будет способствовать своевременному возобновлению теплоснабжения в областном центре.