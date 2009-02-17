Тимошенко еще раз попробует спасти хлебопекарскую отрасль

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство будет инициировать рассмотрение в Верховной Раде на текущей неделе антикризисного законопроекта для хлебопекарской отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на совместном брифинге с президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы, я думаю, на этой неделе еще раз будем инициировать внесение в порядок дня вопроса о разрешении кризисных явлений в хлебопекарской отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, еще в конце 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагала Верховной Раде срочно принять закон для сохранения пекарен.

«Мы отработали экстренный законопроект об остановке кризисных явлений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, проект закона предусматривает три основных пункта: пролонгация кредитов хлебопекарням; перечисление валютных кредитов в гривневые по курсу 5,05 UAH/USD; обязательства НБУ рефинансировать банки, которые перечислят кредиты, под разрывы на три года с сохранением действующих требований к резервированию.

«Мы будем настаивать, чтобы еще сегодня этот законопроект был проголосован в первом, втором чтении и в целом», - сказала премьер 24 декабря 2008 года.