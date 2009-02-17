Решение Тимошенко о моратории на повышение налогов - необходимо

Народный депутат от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН считает решение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о введении моратория на повышение налогов для малого и среднего бизнеса реальным и необходимым антикризисным мероприятием.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, по мнению депутата, налоговая помощь и государственная поддержка в условиях экономического кризиса должны быть адресованы, прежде всего, малому и среднему бизнесу, домохозяйствам и национальным инфраструктурным проектам.

Кроме поддержки моратория на повышение налогов, сообщили в пресс-службе, А.ФЕЛЬДМАН намерен в ближайшее время подать законопроект, который позволит на время преодоления кризиса упростить процедуру внесения изменений, направленных на снижение налогов.

Депутат считает, что в условиях кризиса необходимо иметь две ключевые возможности – оперативно реагировать на ситуацию и снижать налоги.

По его мнению, действующее законодательство не позволяет решать антикризисные задачи, потому что ограничивает внесение изменений сроком не позже, чем 6 месяцев до начала нового бюджетного года.

К тому же, считает А.ФЕЛЬДМАН, предлагаемые изменения должны быть официально опубликованы до 15 августа, если речь идет о нормах, введение которых планируется в следующем году. В результате, считает депутат, без внесения изменений в порядок правительство не сможет оказать своевременную налоговую помощь бизнесу.