Литва, Белоруссия и Украина обсудят экспорт украинской электроэнергии

Главы МИД Литвы, Белоруссии и Украины Вигаудас Ушацкас, Сергей Мартынов и Владимир Огрызко обсудят в субботу возможность экспорта украинской электроэнергии в Литву, сообщает пресс-служба литовского МИД.

Встреча пройдет в Литве с участием экспертов из трех стран, которым предстоит ответить на вопрос, возможен ли и в каких объемах транзит украинской электроэнергии в Литву через белорусские магистральные сети.

Президент Украины Виктор Ющенко неоднократно заявлял, что Киев может поставлять электроэнергию Литве практически в неограниченных количествах, напоминает РИА “Новости”. Однако решение этого вопроса связано с возможностями и согласием белорусской стороны на транзит.

Нехватка электроэнергии в Литве может возникнуть уже в 2010 году - сразу после закрытия в конце нынешнего года Игналинской АЭС. Единственным реальным поставщиком электроэнергии в страну является Россия, что заставляет Литву искать альтернативные пути поставок. Однако возможности страны весьма ограничены, поскольку она не имеет соединений с европейскими сетями.