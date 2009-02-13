Эпидемия гриппа объявлена в Ровно

В Ровно объявлена эпидемия гриппа, предусмотрено проведение мероприятий на эпидемический период.

Как передает корреспондент УНИАН, постановление о проведении противоэпидемических мероприятий подписал главный санитарный врач города Евгений ДАВИДОВСКИЙ, исходя из совместного решения городской противоэпидемической комиссии.

В частности, с понедельника,16 февраля, школьники города пойдут на вынужденные каникулы, также запрещено проведение массовых мероприятий при участии детей. Также противоэпидемические мероприятия введены в лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Специалисты констатируют, что за последнюю неделю в Ровно увеличилось количество больных гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями. Среди больных много детей и школьников. В частности, в период с 6 по 12 февраля показатель заболеваемости составил 1144,4 случая на 100 тыс. населения, что на 27% превышает эпидемический порог – 900 случаев на 100 тысяч.