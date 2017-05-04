Власти Ливии официально не комментируют задержание танкера с 14 украинцами на борту

Власти Ливии пока не предоставили официальной информации о задержании в конце апреля украинского танкера "Рута" с 14 украинцами на борту. Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"Официальной информации от органов власти в Ливии посольство пока не получило", - сказал Кирилич.

Он добавил, что в соответствующем направлении "работа продолжается комплексно, оперативно и во взаимодействии с судовладельцем, оператором и другими, так сказать, дополнительными средствами, которые в таких случаях привлекаются".

Кирилич уточнил, что на борту задержанного танкера "Рута" находились 14 граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны. Один из кораблей – танкер "Рута" под украинским флагом. Судно принадлежит одесской компании. По сообщению Reuters, перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка.