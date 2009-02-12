На шахте им.Засядько под завалом оказался горняк

Сегодня в 00.21 в Донецке на шахте имени Засядько на горизонте 1400 м произошел выброс метано-воздушной смеси без последующего горения. В результате под завалом оказался один горняк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 10 горняков, которые находились на аварийном участке, в 2.10 самостоятельно поднялись на поверхность шахты, после чего они были отправлены на обследование в областную больницу профзаболеваний.

Временно приостановлены работы на соседних участках.

Всего в шахте работали 334 горняка.

По состоянию на 7.00 судьба одного шахтера остается неизвестной.

На предприятии работают подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома и опергруппа Главного облуправления МЧС.