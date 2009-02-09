Что повлияло на январскую инфляцию

Эксперты считают, что, кроме обвала курса гривни, значительное влияние на январский уровень инфляции имело повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В частности, в комментарии УНИАН эксперт Школы политической аналитики при Национальном университете "Киево-Могилянская академия" Сергей КИСЕЛЁВ отметил, что обесценивание гривни относительно доллара (за первые два зимних месяца наличный курс "просел" аж на 2,19 грн.) имело существенное влияние на показатель инфляции в январе. Как следствие этого обесценивания, продолжали дорожать те группы товаров, на рынках которых значительную долю составляет импорт. Например, лекарства подорожали на 16,3%. При этом эксперт отметил, что еще осенью прошлого года правительство ввело ограничения на торговые надбавки на лекарства, чтобы предотвратить именно такое их подорожание. Но уже в декабре 2008 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил правительственные ограничения. Импортные товары составляют также большую часть рынка бытовой техники – и здесь тоже наблюдается существенное подорожание.

Впрочем, отметил С.КИСЕЛЁВ, на инфляцию также повлияло повышение тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Причем если те тарифы, которые устанавливаются центральной властью (газ, электроэнергия), в январе оставались стабильными, то тарифы, которые определяет местная власть (в частности, водоснабжение, канализация, квартплата), продолжали резко расти.

На взгляд эксперта, это крайне ошибочная стратегия, которую уже переняла и власть Киева. "Ведь экономический кризис и так заставит многих отложить оплату счетов за коммунальные услуги. И вряд ли стоит это еще больше стимулировать увеличением тарифов", - сказал С.КИСЕЛЁВ.

Заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Ярослав ЖАЛИЛО также отметил, что влияние обесценивания гривни относительно доллара на инфляцию в этом месяце является очень значительным. Это произошло, потому что курсовой фактор влияет на ценовую ситуацию как непосредственно - через подорожание импортных товаров, так и опосредствовано, поскольку бизнес в Украине привык номинировать в долларовом эквиваленте и цены на отечественные товары и услуги. В частности, речь идет о таких услугах, как ЖКУ, повышение цен на которые внесло свой вклад в январскую инфляцию, сказал эксперт.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский считает, что на январский показатель инфляции повлияли несколько факторов.

Прежде всего - это обесценивание гривни относительно доллара. Оно обусловило подорожание импорта, в частности - большой группы товаров широкого потребления. Вторым фактором инфляции стал пересмотр коммунальных тарифов и некоторых транспортных тарифов. Кроме того, в условиях, когда взять кредит чрезвычайно тяжело, при реализации товара в его цену стали закладывать все риски, связанные с прямой наличной оплатой товаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в январе 2009 года составляла 2,9%.