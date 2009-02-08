Выгребные ямы XIX века загрязняют питьевую воду в Херсоне

Выгребные ямы конца XIX столетия могут являться одним из потенциальных источников загрязнения питьевой воды в Херсоне. К такому выводу пришла рабочая группа, созданная по распоряжению председателя городского совета Владимира САЛЬДО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета Херсона, рабочая группа изучает возможные источники загрязнения питьевой воды.

В результате проверки оказалось, что воду загрязняют нефтепродукты и нитраты, которые просачиваются через почву в результате промышленной и транспортной деятельности. Также источником загрязнения выступают выгребные ямы конца XIX столетия, появившиеся в городе до строительства центральной канализации. Кроме того, на качество воды влияют частные домохозяйства на побережье Днепра в черте города, поскольку от них не защищены водоносные горизонты.

Согласно сообщению, рабочая группа после исследования будет искать пути выхода из сложившейся ситуации.