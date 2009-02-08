Завтра ожидается плюсовая температура и дожди

Завтра, 9 февраля, на территории Украины ожидается плюсовая температура и дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях дождь и возможен мокрый снег (ночью в Карпатах сильные осадки), кое-где налипание мокрого снега. Температура на протяжении суток 1-6° тепла (в Карпатах около 0°).

На остальной территории дожди, ночью и утром в южной части, а днем и в восточной половине сильные дожди, местами грозы. Температура ночью 2-7°, на юге до 9° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и отдельных районах центральных областей 8-13°.

Ветер южный с переходом на северо-западный (в южной части на восточный), 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в южной части до 25 м/с.

В Киеве и области сохранится облачная погода, дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура в Киеве на протяжении суток 4-6° тепла, в области ночью 2-7°, днем 4-9° тепла.