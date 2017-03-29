В Днепре уволили водителя маршрутки за оскорбления в адрес участницы АТО – активисты

Водителя маршрутки, который оскорбил медика, участницу АТО Марию Ковальчук, уволили с автотранспортного предприятия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Иван Васючков.

«Водитель уволен. В течение пары часов получу копию приказа об увольнении. Также будет занесен в черный список», – написал он, комментируя скандал, который разгорелся накануне.

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Ранее житель Днепра Артур Сиденко сообщил на своей странице в Facebook, что водитель маршрута № 155 на предъявление девушкой удостоверения участника боевых действий для бесплатного проезда ответил неадекватной реакцией, выдав монолог сепаратистского содержания. В частности, он обвинил девушку «в разжигании войны» и заявил, мол, если бы Путин захотел, «он давно был бы здесь, приехал бы на танках».

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водитель на маршруте №587 отказался бесплатно везти участника АТО.