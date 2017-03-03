"Порошенко свое удостоверение показывай": в Киеве водитель маршрутки обматерил участника АТО (фото)
13:53, 03 марта 2017Общество
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В столице водитель на маршруте №587 отказался бесплатно везти участника АТО.
Водитель обматерил участника АТО / facebook.com/katerina.goncharova.9
И не просто отказался, а начал материться, сообщила на своей странице в Facebook журналистка Екатерина Гончарова.
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После того, как участних боевых действий сказал, что у него есть удостоверение, водитель начал хамить, заявив: "Оно мне нах**й не надо. Герой Украины, что ли?"
Одна из женщин ответила, что да, он герой, остальные молчали.
"Порошенко свое удостоверение показывай. Еще раз говорю - оно мне нах* й не надо", - сказал водитель.
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