В "ДНР" критическая ситуация с туберкулезом: Захарченко просят держать бойцов с открытой формой подальше от городов
Боевики отправляют "на передовую" бывших заключенных, среди которых многие болеют открытой формой туберкулеза.
По состоянию на конец января на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области заболеваемость туберкулезом, гриппом и ОРВИ находилась на "критическом для этого периода года" уровне. Об этом идет речь в заявлении "главврача ДНР" В.В. Мозгового и членов "комитета по конкурсным закупкам", которое предоставили источники УНИАН. Документ подан на имя "главы ДНР" Александра Захарченко в конце января.
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По данным эпидиомониторинга, на подконтрольной "ДНР" территории в январе 2017 года было зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболевания туберкулезом и около 12 тысяч заболеваний вирусными респираторными инфекциями. Зафиксировано свыше 40 смертей от осложнений ОРВИ.
"Эпидемиологи ДНР" подчеркивают, что особо острая ситуация обстоит рядом с линией соприкосновения: "Заболеваемость туберкулезом и сопутствующими заболеваниями возросла на 54%. Летальных случаев зафиксировано свыше 75. Обострение эпидситуации в приграничных районах в первую очередь обусловлено тем, что среди военнослужащих возросло количество бывших заключенных "республиканских" колоний с открытой формой туберкулеза. Неконтролируемые выезды таких инфицированных военнослужащих в города "Республики" резко обостряет заболеваемость среди населения этих городов"
Местные врачи настоятельно рекомендуют "ввести на территории республики строгий карантин, ограничить передвижение и выезды военнослужащих в города". Также "властям" рекомендуют купить 2-4 комплекса "Флюкар 12КФ1" (комплекс для проведения флюорографии производства Казахстана) и лекарств из Беларуси, Индии и Казахстана.