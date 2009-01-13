Ющенко отвергает причастность своей семьи к газовому бизнесу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО категорически отвергает обвинения в причастности его самого и его семьи к газовым сделкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«К этим газовым, простите, вонючим газовым схемам никогда ни я, ни моя семья не имели никакого отношения», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что не причастен ни к одному негосударственному решению газового характера, а также ни к одной организации, занимающейся газовыми вопросами. «Я понимаю, что тема газа традиционно настолько грязна в Украине, что прицепить ярлык к невестке, что она виновна за беспорядок в доме, - это дело чести, в том числе и лидера неукраинских коммунистов Петра СИМОНЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что в мае прошлого года обращался в суд и выиграл дело у П.СИМОНЕНКО, который выдвигал ему обвинения в причастности к сделкам с газом. В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня сожалеет, что тогда суд взыскал с лидера КПУ лишь 16 грн.

Он сообщил, что дал поручение Генпрокуратуре осуществить проверку каждой фразы П.СИМОНЕНКО относительно причастности Президента к незаконным операциям на газовом рынке. При этом В.ЮЩЕНКО выразил готовность в ходе следствия доказать свою непричастность. «Не клейте то, что не клеится», - сказал Президент.

Как сообщалось, лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО заявил, что Компартия будет настаивать, чтобы в повестку дня парламента 13 января был внесен вопрос отстранения от выполнения обязанностей Президента В.ЮЩЕНКО.

Также коммунисты предлагают рассмотреть вопрос "уголовной ответственности ЮЩЕНКО и его бизнес-семьи за спекулятивные махинации на газовом рынке и злоупотребление должностью Президента с целью получения сверхдоходов".

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что "одним из главных факторов нынешнего газового кризиса стали именно финансовые интересы семьи ЮЩЕНКО, который вместе со своим сообщником ФИРТАШЕМ (соучредителем "РосУкрЭнерго") контролирует газовый рынок Украины".