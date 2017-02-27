Крым с начала оккупации покинули около 20 тысяч крымских татар - Джемилев

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил во время телемарафона «Крым. Три года сопротивления», сообщает «Крым.Реалии».

«Около 20 тысяч крымских татар уже покинули Крым. На наши призывы они отвечают: «Вы же не можете гарантировать, что завтра моего сына не убьют», – тут нам отвечать нечего», – заявил Джемилев.

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Он также добавил, что Россия в отношении крымских татар использует тактику выталкивания за пределы Крыма.

Создаются различные условия, чтобы татары сами покидали полуостров. Сразу после оккупации были опасения, что будет новая депортация крымских татар, для этого были все предпосылки. Но этого не случилось», – добавил Джемилев.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Как сообщал УНИАН, 26 февраля отмечается День сопротивления оккупации Крыма.

Оккупационные власти не прекращают осуществлять репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, в настоящее время известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены.

Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.