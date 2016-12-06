В Киеве будут судить полицейского, который резиновой дубинкой избил инвалида

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, инцидент произошел в июне текущего года на территории Киевского железнодорожного вокзала.

«Усматривая в действиях 32-летнего гражданина нарушение общественного порядка, то есть мелкое хулиганство, и имея возможность применить в отношении правонарушителя превентивные меры, инспектор полиции вышел за пределы предоставленных ему полномочий и нанес потерпевшему (инвалиду 1 группы с ампутированными рукой и ногой несколько ударов резиновой дубинкой по различным частям тела», - говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате незаконных действий полицейского потерпевшему причинен легкие телесные повреждения.

По результатам досудебного расследования полицейскому сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

В прокуратуре отметили, что обвинительный акт в отношении сотрудника правоохранительных органов направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.