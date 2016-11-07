МВД приостановило назначение главного полицейского Черкасской области после протестов

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение было принято после того, как глава МВД Арсений Аваков и председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе обсудили ситуацию, которая сложилась.

"Решено приостановить действие указа о назначении на должность начальника ГУНП в Черкасской области полковника полиции Валерия Лютого для проведения консультаций", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, "министр внутренних дел и председатель Нацполиции приглашают общественность Черкасщины для обмена мнениями по этому поводу, представления позиций и высказывания аргументов, после чего и будет принято окончательное решение о назначении руководства ГУНП Черкасской области".

Кроме того в пресс-службе подчеркнули, что МВД и Нацполиция не будут поддаваться давлению и руководствоваться эмоциями при принятии кадровых решений, но, в то же время, "для них важно сотрудничество с общественностью и готовность прислушаться к аргументам".

Как сообщал УНИАН, в Черкассах несколько десятков активистов "штурмовали" областное управление Национальной полиции, требуя встречи с его новым руководителем.

Активисты утверждали, что Лютый, будучи руководителем полиции Кривого Рога, якобы способствовал фальсификации местных выборов. Также они уверяют, что летом полисмен показал крайне низкие результаты во время переаттестации, поэтому должен быть уволен из органов, а не «отправлен» на Черкасщину.

Справка УНИАН. Валерий Лютый возглавлял УВД Кривого Рога с сентября 2015 года