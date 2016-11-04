В Черкассах назначили руководителя областной полиции: протестующие жгли шины и прорывались в здание

Как передает корреспондент УНИАН, активисты местных общественных организаций «Автомайдан Черкассы» и «Самооборона», а также члены политической партии ВО «Свобода» собрались под стенами главного управления Нацполиции в Черкасской области около 17 часов.

По их словам, именно в это время в актовом зале ГУНП должно происходить закрытое представление личному составу нового руководителя – уроженца Харькова Валерия Лютого.

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Активисты утверждают, что Лютый, будучи руководителем полиции Кривого Рога, якобы способствовал фальсификации местных выборов. Также они уверяют, что летом полисмен показал крайне низкие результаты во время переаттестации, поэтому должен быть уволен из органов, а не «отправлен» на Черкасщину.

Около получаса активисты пытались прорваться в помещение. В это время они также подожгли под окнами полиции шины. После общения с в.и.о. руководителя полиции области Валентином Кожуховским, протестующие получили «добро», чтобы войти в актовый зал. Однако там наткнулись лишь на полсотни офицеров, самого же Лютого не увидели.

«Самообороновец» Алексей Ющенко и «свободовец» Юрий Ботнар призвали правоохранителей «быть с народом» и в очередной раз подчеркнули, что назначение Февраля не допустят.

«По нашей информации, он (Лютый –УНИАН) здесь. Сюда пришли наши «друзья»-милиционеры, чтобы присягнуть своему новому начальнику. Вот мы и «подтянули» сюда своих ребят», - отметил член ОО «Автомайдан Черкассы» Олег Фогель и добавил, что официальный приказ о назначении нового начальника ГУНП активистам не показывают.

В свою очередь руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко, который также присутствовал в зале заседаний, заверил активистов, что цель собрания ему не сообщали.

«Была команда собраться всем в зале. Мы как полицейские не просим уточнять, зачем. Вот и собрались», - отметил Грищенко.

Ближе к шести часам почти все работники полиции зал заседаний покинули. Активисты же заявили, что свои митинги будут проводить, пока приказ о назначении Февраля не отменят.

«Мы требуем назначить нам честного милиционера, кандидатура которого будет согласована с общественностью», - заявил руководитель «Автомайдан Черкассы» Сергей Яковенко.

Около 19 часов Лютый таки вышел к активистам и призвал их покинуть помещение ГУНП. Милиционер недолго пообщался с общественностью, которая требовала от него написать рапорт на увольнение. После этого Февраль вышел из управления и под крики «позор» уехал на автомобиле с места событий.

***Валерий Лютый возглавлял УВД Кривого Рога с сентября 2015 года.