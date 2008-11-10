Винский и дальше будет повышать цены на ж/д билеты ежеквартально

Министерство транспорта и связи планирует в 2009 году ежеквартально повышать на 5% тарифы на проезд в поездах внутреннего и дальнего сообщения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Что касается междугородних, дальних поездов, то сегодня там ситуация также убыточная (как и в пригородном сообщении – УНИАН), и позиция наша будет такой же, какой была в этом году: 5% квартальный рост мы предлагаем», - сказал он.

По словам И.ВИНСКОГО, убытки железных дорог в данном сообщении в 2009 г. составят около 2,5 млрд. грн. Повышение тарифов запланировано во всех видам вагонов, кроме общих. «Общий вагон мы пока поднимать не будем», - сказал министр.

Справка УНИАН. С 1 января 2008 года тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении повысились на 8,7%.

С 1 июня тарифы на ж/д перевозки были повышены на 5%. Это касается как плацкартных, так и купейных вагонов, а также вагонов «люкс».

22 июля приказом Министерства транспорта и связи №913 была повышена стоимость билетов на проезд в поездах на 5% со 2 августа и на 5% - с 1 октября 2008 г.

В 2007 году тарифы повысились на 15% - по 5% с 1 марта, 1 мая и 1 июля.