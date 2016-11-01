Расстрел Майдана: в суде показали видео с призывами активистов к нападению на правоохранителей

Потерпевший заявил, что это была самозащита, передает 112 Украина.

Заседание продолжалось в течение полутора часов, сейчас объявлен перерыв.

После перерыва продолжится допрос этого потерпевшего.

Читайте также"Такая команда поступила": экс-беркутовец рассказал о выдаче денег спецназовцам во время МайданаРанее следователи установили причастность спецроты киевского "Беркута" к расстрелам 48 протестующих и причинению огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской. По результатам расследования сообщено о подозрении 25 сотрудникам этой спецроты и руководящему составу полка "Беркут" в причастности к этим событиям, из них 20 объявлены в розыск и 5 находятся под стражей.

Как сообщал УНИАН, 3 октября экс-беркутовец из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль. Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года.