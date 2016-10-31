НАПК: Народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий сообщил сегодня на брифинге.

"На первом этапе декларирования по состоянию на 24 часов 30 октября 2016 года зарегистрировано в системе пользователей более 115 тысяч. В реестр деклараций за 2015 год подано более 103 тысяч (деклараций), - сказал Радецкий.

В частности, по его словам, речь, в том числе, идет об исправленных декларациях в количестве 11 тыс. 700, народные депутаты подали 413 деклараций, государственные служащие категорий "А" и "Б" подали 92 тыс. 709 деклараций, представители органов местного самоуправления - 30 тыс. 422, судьи - 734, прокуроры - 877, следователи – 852. Представители Кабинета министров Украины подали 79 деклараций.

Вместе с тем на сегодняшний день в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 120 тыс. 954 документа.

Радецкий пояснил, что такое количество деклараций в реестре – это вместе с сообщениями об изменениях в имущественном состоянии чиновников.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.