Эмблема украинской разведки вызвала истерию в России

Об этом сообщает ТСН.

Российские чиновники, журналисты и рядовые пользователи соцсетей один за другим начали высказывать свое возмущение по поводу новой эмблемы военной разведки Украины. На эмблеме нарисована сова, которая держит меч и пронзает территорию России. Лозунг украинских разведчиков написан на латыни - "Sapiens dominabitur astris" (переводится как "Мудрый будет властвовать над звездами").

Одиозный вице-премьер министр РФ Дмитрий Рогозин назвал эмблему "дебильной". Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook, что "в Украине ко всем бедам добавилась еще одна - орнитологическая. Видимо, когда улетели все беркуты, пришлось взяться за оружие совам".

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Дальше истерия охватила и рядовых пользователей соцсетей. Примечательно и другое: когда именно военная разведка Украины приняла новую эмблему, узнать не удалось, но на странице ГУР в Facebook она появилась еще семь месяцев назад – в марте 2016 года. Но россияне заметили ее только сейчас.

Россияне даже увидели, что сова, изображенная на эмблеме, является как бы прототипом образа Кощея из советского мультфильма 1970 года "Сказка сказывается". По сюжету, во время финальной битвы добра со злом Кощей принимает облик совы и, взлетев, бросает мечом в героя Ивана, промахивается, после чего, пытаясь убить противника, безуспешно пытается поразить его уже десятками мечей.

Однако в итоге Иван, взяв меч, что оказался на полу, разрубает сову надвое. Внутри оказывается яйцо с иглой, и когда Иван разламывает ее, царство кощея рушится.