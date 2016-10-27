Речь о переносе сроков подачи е-деклараций не идет – глава НАПК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время внеочередного заседания сказала руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

При этом она напомнила, что до завершения подачи деклараций остается четыре дня и ночи.

«Еще раз подчеркиваю, предметом нашего обсуждения ни в коем случае не является вопрос переноса сроков подачи деклараций», – заявила Корчак.

Как сообщал УНИАН, в повестке дня сегодняшнего заседания НАПК – состояние функционирования информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Систему электронного декларирования запустили соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября.

Читайте такжеНомер в гостинице и домик в деревне – Парубий заполнил е-декларацию

С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны подать чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабинета министров, заместители министров, члены Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и НБУ, их заместители, народные депутаты, государственные служащие категорий "А" и "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, по состоянию на 24 октября было заполнено 27 тыс. электронных деклараций.