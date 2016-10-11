Гройсман поручил госслужащим до 31 октября сдать е-декларации (видео)

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман предупредил всех на заседании правительства. Дедлайн декларирования уже неоднократно откладывался из-за технических сбоев в системе, а его внедрение – одно из условий безвизового режима с ЕС для Украины.

"Я вас первый раз собирал, коллеги, 20 мая... Премьер-министр вас собрал и спросил: какие есть вопросы?... Все вопросы решили. Сколько нужно времени, чтобы запустить систему? По состоянию на 31 октября конец дня у нас должно быть все безупречно заполнено. Это ваша стратегическая задача", - заявил Гройсман во время заседания Кабмина.

Читайте такжеВ Раде создали спецгруппу для поиска лиц, которые имеют ключи доступа к е-декларированию

Как сообщал УНИАН, 6 октября в НАБУ заявили, что требуют немедленно нормировать форму электронной декларации. В Бюро отметили, что будут иметь сомнительные перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров, если НАЗК не устранит разногласия между фактической формой е-декларации и утвержденной НАЗК в июне 2016 года.

Как отметили в НАБУ, эти разногласия ставят под сомнение легитимность заполненных деклараций, соответственно, становится невозможным доказать состав преступления по статье 366 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»).

Сегодня, 11 октября, премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести совещание с участием представителей правоохранительных органов по устранению недостатков в системе е-декларирования, которые касаются формы декларации.