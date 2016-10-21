СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет российской певице Королевой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В то же время в спецслужбе не уточнили о причинах запрета въезда указанному лицу.

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Как ранее сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства гражданину Российской Федерации, церковному диакону одной из епархий Русской православной церкви, участнику незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР». Выполняя обязанности внештатного капеллана, на практике диакон действовал как штатный пропагандист: давал интервью и снимал фильмы, в которых отрицал существование Украины и украинского народа, призывал к уничтожению Украины, присоединению ОРДЛО к Российской Федерации.