Межбанк закрылся: доллар - 7,05/7,20 грн, евро - 9,1065/9,3105

Сегодня на межбанке торги по доллару США к закрытию достигли максимума - 7,05/7,20 грн.

Киев. 29 октября. УНИАН. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 6,3350/6,4250 грн., к 11:00 цены выросли до 6,5000/6,6250 грн., к закрытию ценовые уровни достигли максимума - 7,0500/7,2000 грн. за 1 долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 16:00 НБУ объявил о продаже валюты по курсу 5,7 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2285/0,2355 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2350/0,2420 грн., и к 12:00 установились на уровне 0,2370/0,2425 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился до 27,0666 (-0,2359).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2705/1,2707, а к 16:15 выросли до 1,2923/1,2925. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 8,0445/8,1685, к 11:00 цены ушли вверх 8,2280/8,3975. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,1065/9,3105.