Миссия ОБСЕ зафиксировала два поезда с углем, которые двигались из зоны АТО в сторону мирных территорий

Об этом говорится в отчете миссии за 12 октября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Рядом с подконтрольным правительству Украины Орехово (57 км северо-западнее Луганска) Специальная мониторинговая миссия видела товарный поезд, который двигался с востока на запад с 41 вагоном (35 вагонов были загружены углем)", - утверждают в миссии.

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Также сказано, что еще в шести вагонах наблюдатели заметили светлого цвета коробки, под которыми были частично заметны деревянные поддоны.

"Позже, в тот же день, находясь на расстоянии 3 км от подконтрольного правительству Украины Горного (63 км западнее Луганска), СММ видела товарный поезд с 42 вагонами, груженными углем. Поезд двигался с востока на запад", - говорится в сообщении.