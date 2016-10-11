Миссия ОБСЕ заявляет об отсутствии гарантий безопасности в районе разведения сил

Об этом говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.

«Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка — ВСУ, «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (могут быть мины)", - говорится в сообщении.

В связи с этим в наблюдательной миссии вновь напомнили, что СММ готова и может осуществлять наблюдение, но ей нужен доступ.

«Представитель ВСУ в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации - УНИАН) находится на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование», - заявили в миссии.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведения сил произошло в Золотом, 7 октября - в Петровском.

Представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне отвода войск в районе Петровского проведено разминирование местности.

На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.