Представитель омбудсмена выявил определенные проблемы в Николаевском гарнизоне и на полигоне "Широкий Лан"

Как сообщила пресс-служба уполномоченного ВР Украины по правам человека, представитель офиса омбудсмена отметил упорную и усердную работу командования 36 бригады ВМС ВС Украины, подразделения которой в 2014 году вышли из оккупированного Крыма, и личного состава по приведению военного городка, который в свое время был высвобождено и пришло в заброшенное и непригодное состояние, в надлежащие условия жизнедеятельности и выполнению определенных задач.

Вместе с тем были выявлены отдельные проблемные вопросы, которые вызывают беспокойство и требуют решения по существу.

Так, капитальный ремонт зданий и помещений 36 бригады, который осуществлялся подрядными организациями по заказу Министерства обороны Украины, до сих пор не завершен и имеют признаки низкого качества (отсутствие или низкое качество водостоков, вентиляции, гидроизоляции, инженерных сетей и пр.). При таких условиях под угрозой оказалась подготовка к отопительному сезону. Командованием бригады «отремонтированы здания» в эксплуатацию не приняты.

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Ремонт казармы №4, столовой, медицинской роты, банно-прачечного комплекса, спортивного зала, парка военной техники продолжается до настоящего времени.

Имеющийся казарменный фонд не позволяет разместить личный состав бригады согласно штатной численности. Компенсация за поднаем (наем) жилого помещения офицерам выплачивается вовремя, но существует острая потребность в строительстве общежития для размещения военнослужащих по контракту, офицеров и членов их семей.

Денежное довольствие военнослужащим выплачивается своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, задолженность по выплате военнослужащим подъемного пособия при перемещении по службе составляет около 1,8 млн грн.

Представитель секретариата уполномоченного также отметил, что стационарный военный городок общевойскового полигона «Широкий Лан» находится в удовлетворительном состоянии. Организована слаженная работа по подготовке к отопительному сезону и зиме.

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Вещевое, продовольственное, банно-прачечное, медицинское обеспечение военнослужащих на полигоне осуществляется в соответствии с установленными нормами. Денежное довольствие военнослужащим выплачивается своевременно и в полном объеме. Однако существует задолженность перед 25 военнослужащими по денежной помощи на оздоровление на общую сумму 106,5 тыс. грн.

На территории полигона расположены два палаточных городка, которые оборудованы дорогами и дорожками из щебня, наружным освещением и освещением в палатках, противопожарным оборудованием и контейнерами для хранения оружия, полевыми умывальниками, душами и туалетами. В палатках установлены дощатые полы, кровати, печки чугунные для обогрева, сделаны водоотводы.

Представитель секретариата уполномоченного отметил улучшение обустройства палаточных городков по сравнению с зимой-весной текущего года.

В ходе мониторинга установлено, что палатки 2014-2015 годов изготовления имеют низкое качество, во время дождя протекают через материал и по швам.

По результатам мониторингового визита, который состоялся 4-5 октября, будут подготовлены соответствующие акты реагирования уполномоченного по правам человека.

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Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак в апреле 2015 года посетил 235-й общевойсковой полигон «Широкий Лан» в Николаевской области и пришел в ужас от условий и пищи, которой кормили солдат в местной столовой.

Тогда же началось восстановление помещения столовой. Спустя несколько месяцев пресс-служба Минобороны сообщила о начале ремонта. А тем временем бойцы, которые находились на территории полигона, питались на базе развернутого полевого пункта питания.

В июне Полторак приказал привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в срыве сроков работ по капитальному ремонту, переоборудованию и вводу в эксплуатацию столовой на полигоне «Широкий Лан».