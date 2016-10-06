Борщ и гречка с мясом: Минобороны представило новые сухпайки для военных (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник отдела разработки продовольственного обеспечения Министерства обороны Вадим Старощук.

По его словам, элемент, который подогревает пищу, увеличивает стоимость каждого пайка на 30 грн. В то же время он отметил, что платить такую сумму было бы достаточно дорого, поэтому был разработан дополнительный набор, который предусматривает питание бойцов в пунктах постоянной дислокации и на полигонах, где нет элементов, которые нагревают пищу.

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"Обычный набор будет покупаться по цене 112 грн, а усиленный для зоны АТО - за 170 грн", - сказал Старощук.

Он отметил, что преимущество новых сухпайков в том, что они будут содержаться в мягкой упаковке, не будут иметь жестяных банок. Также Старощук отметил, что упаковка будет сделана из матовых материалов, что позволит избежать отражения солнечного света и раскрытия местонахождения бойца.

Представитель Минобороны отметил, что калорийность нового варианта сухого пайка для солдата в зоне АТО составляет 4,1 тыс. килокалорий. В сухой паек должны входить не менее 7 блюд, которые подобраны под украинского потребителя. В частности, туда включат борщ, супы, гречку с мясом, тушеную картошку и тому подобное. Такие сухпайки можно будет использовать в течение 3 суток.

В Минобороны отметили, что первые новые сухпайки планируют закупить до 2017 года. В частности, они будут направлены в зону проведения антитеррористической операции.