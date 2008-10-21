Тепло в квартиры киевлянам обещают до конца недели

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что до конца текущей недели в столице будут отапливаться все дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Нынешний отопительный сезон начался, как и планировалось, 1 октября. По состоянию на сегодняшний день отапливаются все киевские медицинские учреждения (роддома, больницы, поликлиники), детские сады и школы», - констатировал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В то же время он заметил, что, учитывая температуру воздуха, до конца текущей недели в Киеве начнут отапливать все жилые дома.

«По прогнозам украинского гидрометцентра, в ближайшую неделю среднесуточная температура в столице будет составлять +7, +8 градусов. А это, в соответствии с жилищно-коммунальными нормами, является сигналом к началу отопления жилых домов. Поэтому уже сегодня мы начинаем давать тепло в квартиры, и к субботе, 25 октября, тепло будет уже во всех киевских домах», – сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что сейчас все инженерные сети готовы к пуску тепла.

Напомним, что в Киеве насчитывается более 10 тыс. жилых домов.