Международное агентство Fitch понизило рейтинги Киева

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги Киева в иностранной и национальной валюте с уровня «BB-» (BB минус) до «B+».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Краткосрочный рейтинг Киева в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Прогноз по долгосрочным рейтингам оставлен как «негативный». Данное рейтинговое действие распространяется на облигации города в обращении.

Кроме того, Fitch изменило прогнозы по рейтингам украинских городов Одесса и Харьков со «стабильного» на «негативный».

Также агентство подтвердило долгосрочные рейтинги Одессы и Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне «B+» и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне «B».

В сообщении указывается, что данное рейтинговое действие последовало за снижением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «BB-» (BB минус) до «B+» в связи с существенным и растущим риском финансового кризиса в Украине, включая значительное снижение курса национальной валюты, напряженность в банковской системе и существенный ущерб для реального сектора экономики страны. По суверенным долгосрочным РДЭ сохранен прогноз «негативный».