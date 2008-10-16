Луценко: милиция опросит всех, кто звонил в Высший админсуд

МВД собирается опросить всех фигурантов телефонных разговоров с заместителем председателя Высшего административного суда Украины по поводу рассмотрения жалобы Секретариата Президента на решение окружного административного суда Киева, которым было приостановлено выполнение указа о проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Конечно, затем состоится приглашение фигурантов этих разговоров для того, чтобы они дали показания о том, что они говорили», - сказал он.

В то же время, говоря о заместителе главы Секретариата Президента Игоре ПУКШИНЕ, министр отметил: «Посмотрим, какие показания он даст, и от этого будет зависеть, направим ли мы в 10-дневной срок материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела или откажем».

Ю.ЛУЦЕНКО также заверил, что в ближайшее время фигуранты разговоров будут приглашены для дачи таких показаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 октября, Юрий ЛУЦЕНКО направил письмо Президенту Украины и председателю Верховного Суда с информацией о давлении на высший административный суд.

«Я сейчас подписываю письмо к председателю Верховного Суда и Президенту по поводу того, что проведена проверка научно-исследовательского криминалистичного центра, что 12 октября во время рассмотрения дела в Киевском апелляционном административном суде происходили неоднократные телефонные разговоры между заместителем председателя Высшего админсуда и судьей админсуда, который рассматривал это дело (речь идет о жалобе Секретариата Президента на решение окружного административного суда Киева, которым приостановлено выполнение указа о проведении досрочных парламентских выборов – УНИАН). Постоянно вели переговоры с господином ПУКШИНЫМ, с руководителем службы Секретариата Президента представительства в судах Русланом КИРИЛЮКОМ… Идут десятки звонков на связь - Высший админсуд, и суд, который рассматривает это дело», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО на совещании с руководящим составом МВД Украины.